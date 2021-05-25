اليابان تدرس التبرع بلقاح أسترازينيكا للدول الفقيرة

أخبار اليابان

قالت مصادر حكومية يوم الإثنين، إن الحكومة اليابانية تدرس تقديم لقاح كورونا الذي طورتها شركة أسترازينيكا للدول النامية من خلال كوفاكس، وهو برنامج دولي لتبادل اللقاحات.

قال مسؤول حكومي كبير إن لقاحات فايزر-بيونتك وموديرنا ستكون كافية لحملة اليابان لتلقيح الناس ضد فيروس كورونا.

وقال المسؤول ”اللقاحات محدودة من حيث الكمية وكذلك تاريخ انتهاء الصلاحية. هناك الكثير من الدول حول العالم في حاجة لذلك لا ينبغي إهدارها“.

وقعت اليابان صفقات للحصول على إمدادات لقاح لـ 100 مليون شخص من شركة فايزر وما مجموعه 85 مليون شخص من موديرنا وأسترازينيكا بحلول نهاية هذا العام.

قالت مصادر مطلعة إن اليابان، من خلال تقديم جرعات متبقية إلى الدول النامية، تريد على ما يبدو إظهار التزامها بالصحة العالمية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)