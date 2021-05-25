أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة يوم الإثنين إن الحكومة اليابانية تخطط لتمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في 9 محافظات من بينها طوكيو، والتي من المقرر أن تستمر حتى 31 مايو/ أيار.

قالت المصادر إن بعض المحافظات لا تزال تشهد زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وتستمر أزمة الرعاية الصحية.

وأشار مسؤول كبير إلى أن معظم المسؤولين الحكوميين يجدون أنه من الضروري الحفاظ على الإجراءات الصارمة من خلال استمرار حالة الطوارئ.

أكد العديد من خبراء الفيروسات على العدوى القوية لطفرات فيروس كورونا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو في اجتماع اتصال مع الائتلاف الحاكم يوم الاثنين إن قرارا سيتخذ بحلول يوم السبت بشأن ما إذا كان سيتم تمديد حالة الطوارئ في العاصمة والمحافظات الثماني الأخرى في هوكايدو، آيتشي، كيوتو، أوساكا، وهيوغو، أوكاياما، هيروشيما، وفوؤكوكا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)