ناجي من القنبلة الذرية لا يزال يدعو للسلام بعد 5 سنوات من لقائه أوباما

أخبار اليابان

قال شيغيكي موري، الذي نجا من القصف الذري الأمريكي على هيروشيما عام 1945، إن عناق الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قبل خمس سنوات منحه نفوذاً إضافياً للدعوة إلى السلام والقضاء على الأسلحة النووية.

سافر أوباما إلى هيروشيما في 27 مايو/ أيار 2016، ليصبح أول رئيس أمريكي في منصبه يزور المدينة التي تعرضت للقنبلة الذرية في غرب اليابان. بعد إلقاء خطاب في حديقة هيروشيما التذكارية للسلام، عانق أوباما موري.

وقال موري (84 عاما) ”تغيرت حياتي بفعل القنبلة الذرية وزيارة أوباما“.

أثناء عمله كموظف في شركة، أمضى موري حوالي 40 عامًا في البحث عن أسرى الحرب الأمريكيين الذين ماتوا بسبب القنبلة الذرية في 6 أغسطس/ آب 1945.

تحدث أوباما عن جهود موري خلال خطابه. انتشر مشهد العناق في جميع أنحاء العالم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)