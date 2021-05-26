الحكومة اليابانية تقيم الأضرار بعد التحذيرات الأمريكية من السفر لليابان

أخبار اليابان

تتعجل إدارة رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي لتهدئة المخاوف بشأن احتمال إلغاء دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو بعد تحذير الولايات المتحدة من السفر إلى اليابان.

وسط مخاوف من أن تحذو دول أخرى حذوها، فإن مصير الأحداث الرياضية معلق في الميزان قبل أقل من شهرين حتى حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في 23 يوليو/ تموز.

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين حالة تأهب السفر لليابان إلى المستوى 4، أو ”لا تسافر“، وهو أعلى مستوى على مقياس من أربع مستويات، من المستوى 3، أو ”إعادة النظر في السفر“، بسبب استمرار انتشار كوورنا في اليابان.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن هذه الخطوة لا تتعلق بخطط الولايات المتحدة لإرسال وفودها إلى أولمبياد طوكيو، مؤكدا أن الأولمبياد لن تتأثر.

وقالت تامايو ماروكاوا، وزيرة ألعاب طوكيو، في مؤتمر صحفي منفصل إنها لا تتوقع أي تأثير محدد للإجراء الأمريكي. وقال مسؤول حكومي كبير إن ”خطة مختلفة ستوضع بالنسبة للرياضيين“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)