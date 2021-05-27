الحكومة اليابانية تسعى لتمديد حالة الطوارئ

أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة، الأربعاء، إن الحكومة اليابانية تدرس تمديد حالة الطوارئ الخاصة بفيروس كورونا حتى 20 يونيو/ حزيران.

وقالت المصادر إن الحكومة ستتخذ قرارا بشأن التمديد الجمعة.

من المقرر حاليًا أن تستمر حالة الطوارئ حتى يوم الاثنين في طوكيو وأوساكا وسبع محافظات أخرى وحتى 20 يونيو/ حزيران لمحافظة أوكيناوا.

يعتقد المسؤولون الحكوميون أن وضع العدوى والنظام الطبي بحاجة إلى تحسين.

من المتوقع أن تظل طلبات الإغلاق للمطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية وتقدم خدمة الكاريوكي والقيود المفروضة على عدد المشاركين في الحدث سارية في ظل حالة الطوارئ الممتدة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)