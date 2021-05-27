مناقشات بين رئيس الوزراء الياباني وزعماء المعارضة الشهر القادم

أخبار اليابان

اتفق الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم فى اليابان والحزب الدستورى الديمقراطى اليابانى المعارض الرئيسى اليوم الخميس على إجراء مناقشة برلمانية بين رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي وزعماء أحزاب المعارضة يوم 9 يونيو/ حزيران.

سيعقد مثل هذا النقاش لأول مرة منذ يونيو/ حزيران 2019 ، قبل تولي سوغا منصبه العام الماضي.

من المتوقع أن تحتدم المناقشة البرلمانية حول قضايا من بينها استجابة الحكومة لوباء فيروس كورونا وألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية هذا الصيف.

مع الانتخابات القادمة لمجلس النواب المقرر إجراؤها في الخريف المقبل، يركز معسكر المعارضة على النقاش باعتباره تتويجًا للدورة البرلمانية العادية الجارية.

تعقد المناقشة البرلمانية لمدة 45 دقيقة ابتداء من الساعة الرابعة عصرا (7 صباحًا بتوقيت غرينتش) يوم 9 يونيو/ حزيران.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)