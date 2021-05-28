وفاة 7.69 مليون شخص في العالم بسبب التدخين في 2019

أخبار اليابان

قال باحثون، الخميس، إن تدخين التبغ أدى إلى وفاة نحو 7.69 مليون شخص في عام 2019.

وشهدت اليابان سادس أكبر عدد من الوفيات جراء تدخين التبغ، بحوالي 200 ألف شخص، وفقًا لحسابات في مقال نُشر في النسخة الإلكترونية من المجلة الطبية البريطانية لانسيت.

يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العديد من البلدان، ودعا الباحثون الحكومات إلى اتخاذ تدابير وقائية صارمة مثل زيادة الضرائب وحظر الإعلانات.

شكل الرجال 80% من الوفيات العالمية المرتبطة بالتبغ، عند 6.18 مليون حالة.

كان لدى الصين أكبر عدد من الوفيات، بنحو 2.42 مليون شخص، تليها الهند، بحوالي 1.01 مليون شخص، والولايات المتحدة بحوالي 530 ألف شخص.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)