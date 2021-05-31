بعد كبار السن.. اليابان تستعد لإطلاق حملة تطعيم الشباب

أخبار اليابان

طلب وزير الصحة اليابانية نوريهيسا تامورا في برنامج تلفزيوني يوم الأحد من الحكومات المحلية الاستعداد للسماح للشباب الذين ليس لديهم ظروف مسبقة بالحصول على لقاحات فيروس كورونا الجديد في وقت واحد مع أولئك الذين يعانون من مثل هذه المشاكل.

وفي إشارة إلى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 64 عامًا أو أقل، قال تامورا ”لا نعرف كم منهم يعاني من مشاكل أساسية لأنه ليس إلزاميًا بالنسبة لهم الإعلان عن حالتهم (عند تلقي لقاحات فيروس كورونا)“.

وقال إنه يبقى أن نرى متى سيتم الانتهاء من تطعيمات الأشخاص الذين يعانون من أمراض موجودة مسبقًا، لذلك يجب السماح لأولئك الذين ليس لديهم مشاكل صحية أساسية بالحصول على لقاحات في وقت واحد معهم.

واقترح تامورا أيضًا أن الحكومة تدرس تقديم لقاح طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية موديرنا، والذي تمت الموافقة عليه في اليابان في 21 مايو/أيار، لإجراء التطعيمات في أماكن العمل، مشيرًا إلى الاختلافات بين منتج موديرنا ولقاح فايزر من حيث طرق التخزين والجوانب الأخرى.

يغطي برنامج التلقيح ضد فيروس كورونا الجديد في اليابان الآن بشكل أساسي الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر، وهي المجموعة ذات الأولوية الثانية، بعد المجموعة ذات الأولوية الأولى من العاملين في المجال الطبي، والتي تستخدم بشكل أساسي اللقاح الذي طورته شركة فايزر- بيونتك.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)