توسيع حملة التلقيح الجماعية في المواقع التي تديرها قوات الدفاع الذاتي اليابانية

أخبار اليابان

تم توسيع نطاق التطعيمات الجماعية ضد فيروس كورنا في اليابان للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا في المواقع التي تديرها قوات الدفاع الذاتي في طوكيو ومحافظة أوساكا يوم الاثنين.

قام موقع طوكيو بتوسيع نطاق أهلية التطعيم لتشمل الأشخاص الذين يعيشون في جميع أنحاء العاصمة اليابانية والمحافظات الثلاث المجاورة وهي سايتاما، تشيبا، وكاناغاوا.

في موقع أوساكا، توسعت الأهلية لتشمل الناس في جميع أنحاء المحافظة الغربية.

تسمح هذه التحركات بالوصول إلى 15000 شخص بتلقي لقاحات يوميًا في الموقعين.

حتى يوم الأحد، كان فقط أولئك الموجودون في 23 بلدية في طوكيو وفي مدينة أوساكا، عاصمة المحافظة الغربية مؤهلين لتلقي اللقاح.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)