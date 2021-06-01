رئيس وزراء اليابان يدعو إلى تطوير لقاحات كورونا في اليابان

أخبار اليابان

حث رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي المسؤولين يوم الثلاثاء على تعزيز قدرة البلاد على تطوير وإنتاج لقاحات كورونا.

وقال سوغا في اجتماع لفريق العمل الخاص به لتعزيز الصحة: ”إن إنشاء نظام لتطوير وإنتاج اللقاح محليًا على وجه السرعة أمر بالغ الأهمية لصحة الناس ومن ناحية إدارة الأزمات“.

قال سوغا إنه على الرغم من الوباء الذي طال أمده، فإن اليابان لم تضع لقاحًا محليًا قيد الاستخدام العملي حتى الآن وتعتمد على الإمدادات من الولايات المتحدة وأوروبا.

قال سوغا إن اليابان بحاجة إلى مركز عالمي رائد لبحوث اللقاحات وتطويرها، وتحسين التجارب السريرية وعملية الموافقة، وتعزيز القدرة على الإنتاج.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)