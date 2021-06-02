استخدام موقعًا لمشاهدة ألعاب طوكيو للتحصين الجماعي

أخبار اليابان

قالت محافظة طوكيو، يوريكو كويكي، يوم الثلاثاء، إن حديقة طوكيو التي من المقرر أن تستضيف حدثًا للمشاهدة العامة للألعاب الأولمبية هذا الصيف ستُستخدم كموقع للتطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا.

في حديقة يويوغي، سيتم إلغاء حدث المشاهدة العامة للأولمبياد، حسبما قال مسؤولون في حكومة العاصمة. سيتم تحديد ما إذا كانت الحديقة ستستخدم لاستضافة حدث عرض عام للألعاب البارالمبية في وقت لاحق.

أعلنت كويكي عن خطة التطعيم في حديقة يويوغي في خطاب سياسي في جلسة عادية للجمعية الحضرية.

في غضون ذلك، ستبدأ حكومة العاصمة في 8 يونيو/حزيران التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا في مكان أقيم في الموقع حيث كان سوق الأسماك الشهير ” تسوكيجي“ قائمًا.

سيتم استخدام المكان لتلقيح 60.000 من أفراد قسم شرطة العاصمة وإدارة مطافئ طوكيو. لكن من المقرر أن يغلق في نهاية يونيو/ حزيدان حيث سيتم استخدامه كقاعدة لمركبات النقل خلال دورة ألعاب طوكيو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية٫ جيجي برس)