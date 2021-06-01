رئيس الوزراء الياباني: حماية أرواح المواطنين أهم من الأولمبياد

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الثلاثاء إن حياة الشعب الياباني لها الأولوية عن أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية.

وقال سوغا في اجتماع للجنة الصحة والرعاية والعمل في مجلس المشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان، ”من واجبي حماية حياة الناس وصحتهم. لن أعطي الأولوية للألعاب الأولمبية“.

قال سوغا إن أولمبياد طوكيو ستقام على أساس أن هناك تدابير معدة جيدًا لمنع الرياضيين والمسؤولين المعنيين من الإصابة بفيروس كورونا الجديد وأن أرواح الشعب الياباني وصحتهما محمية.

كما قال إنه يتمسك برأيه القائل بأن ألعاب طوكيو ستكون شهادة على انتصار البشرية على فيروس كورونا الجديد، كما جاء في خطابه السياسي في البرلمان في يناير/ كانون الثاني. وقال: ”إن وجهة نظري لم تتغير“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)