تداعيات كورونا.. جامعات يابانية توزع الفوط الصحية مجانًا على الطالبات الفقيرات

أخبار اليابان

تحركت بعض الجامعات اليابانية لتوزيع الفوط الصحية وغيرها من مستلزمات النظافة مجانًا على الطالبات الفقيرات وسط أزمة كورونا.

نظرًا لأن العديد من الطالبات يعانين من انخفاض الدخل من الوظائف بدوام جزئي والتحويلات المالية من عائلاتهن بسبب الوباء، يشدد أحد الخبراء على الحاجة إلى مساعدة هؤلاء الطالبات، محذرًا من أن عدم قدرتهن على شراء الأدوات الصحية قد يؤدي بهن إلى العزلة الاجتماعية.

تلقت جامعة ياماناشي ذات يوم استفسارًا من إحدى الطالبات تسأل ”هل هناك أي طريقة يمكنني من خلالها الحصول على فوط صحية؟“

وقد دفع ذلك الجامعة في كوفو بمحافظة ياماناشي بوسط اليابان إلى توزيع مستلزمات صحية خاصة بالحيض على الطالبات لمدة أسبوعين تقريبًا اعتبارًا من أواخر أبريل/ نيسان

جنبا إلى جنب مع التوزيع، أجرت الجامعة استبيان على 68 طالبة، والذي أظهر أن أكثر من 60% لديهن مشكلة تتمثل في الدخل المنخفض والتحويلات المالية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)