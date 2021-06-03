اليابان تتبرع بـ 800 مليون دولار إضافية لدعم التوزيع العادل للقاح كورونا على الدول النامية

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي يوم الأربعاء إن اليابان ستتبرع بمبلغ 800 مليون دولار إضافية لدعم التوزيع العادل للقاحات فيروس كورونا الجديد على الدول النامية.

كشف النقاب عن الالتزام الجديد في قمة كوفاكس عبر الإنترنت، استضافتها الحكومة اليابانية والمنظمات الدولية، وانضم إليها قادة من حوالي 40 دولة. كوفاكس هو برنامج دولي لمشاركة اللقاحات.

تبرعت اليابان حتى الآن بمبلغ 200 مليون دولار لمبادرة كوفاكس، وهو إطار عمل تعمل بموجبه الدول معًا لشراء لقاحات كورونا للدول النامية. وبمساهمات تبلغ مليار دولار، ستكون اليابان ثاني أكبر مانح بعد الولايات المتحدة.

وقال سوغا أيضًا في الاجتماع، مع وضع منتج من شركة الأدوية البريطانية العملاقة في الاعتبار على ما يبدو ”في الوقت المناسب، تعتزم اليابان تقديم حوالي 30 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المصنع في اليابان، بما في ذلك من خلال كوفاكس، إلى دول ومناطق أخرى.

تهدف مبادرة كوفاكس إلى توفير 1.8 مليار جرعة تكفي 30٪ من السكان في الدول النامية خلال هذا العام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)