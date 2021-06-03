اليابان ستنشر مقاتلات F-35A في قاعدة كوماتسو

أخبار اليابان

تعتزم وزارة الدفاع اليابانية نشر أربع مقاتلات شبح حديثة من طراز F-35A في وقت مبكر من عام 2025 في قاعدة قوات الدفاع الذاتي الجوية في كوماتسو بمحافظة إيشيكاوا، حسبما ذكرت مصادر حكومية الأربعاء.

من المتوقع أن تحل الوزارة محل مقاتلات F-15 في قاعدة اليابان المركزية بمقاتلات F-35A على مراحل. وقالت المصادر إن القاعدة ستضم في النهاية نحو 20 طائرة F-35A.

وسيقوم مكتب دفاع كينكي-تشوبو بالوزارة بشرح خطة الانتشار للسكان المحليين يوم الخميس.

قاعدة كوماتسو، القاعدة الوحيدة لقوات الدفاع الذاتى الجوية على جانب بحر اليابان من البلاد مع وحدة نفاثة مقاتلة، لديها ما مجموعه 40 طائرة من طراز F-15 في فريقين طيران. تقوم بمهام التدافع ضد الطائرات المشبوهة.

من بين طائرات F-15، فإن تلك التي لم يشملها برنامج الوزارة لتوسيع مدى إطلاق النار وتحسين الميزات الأخرى ستكون أول من يتم استبدالها بطائرات F-35A.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)