فيروس كورونا: حصول 10 مليون شخص على الجرعة الأولي من لقاح كورونا في اليابان

أخبار اليابان

قالت الحكومة اليابانية الأربعاء إن أكثر من 10 ملايين شخص في اليابان تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا.

يوم الثلاثاء، تم إعطاء حوالي 150 ألف جرعة للعاملين في المجال الطبي، وهي المجموعة ذات الأولوية الأولى في إطار برنامج التطعيم الحكومي ضد فيروس كورونا، ونحو 360 ألف جرعة لكبار السن، المجموعة الثانية ذات الأولوية. تهدف الحكومة إلى إعطاء مليون جرعة يومياً.

تخطط الحكومة لبدء لقاحات كورونا في أماكن العمل والجامعات في 21 يونيو/ حزيران.

وفقًا لمكتب رئيس الوزراء، تلقى ما مجموعه حوالي 10.38 مليون شخص - 4.65 مليون عامل طبي و 5.73 مليون مسن - آخر جرعة لقاح لفيروس كورونا بحلول يوم الثلاثاء. ومن بينهم 3.13 مليون عامل طبي و 470 ألف مسن حصلوا على جرعة ثانية.

في اليابان، يخضع 4.8 مليون عامل طبي و 36 مليون مسن لبرنامج التطعيم الحكومي. تظهر البيانات الأخيرة أن 65% من المجموعة السابقة و 1.3% من المجموعة الأخيرة قد تم تطعيمهم بالكامل.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)