الحكم بالسجن على صاحب موقع لقرصنة المانغا في اليابان

أخبار اليابان

حكمت محكمة فوكوؤكا الجزئية على رومي هوشينو، المشغل السابق لموقع ”مانغامورا“ للقرصنة، بالسجن ثلاث سنوات الأربعاء لتحميله سلسلة مانغا شعبية دون إذن.

أدين هوشينو، 29 عاما، بانتهاك قانون حقوق التأليف والنشر وإخفاء عائدات إجرامية في خرق لقانون معاقبة الجرائم المنظمة.

كما فرض عليه غرامة قدرها 10 ملايين ين وغرامة إضافية قدرها 62.57 مليون ين. وكان الادعاء قد طالب بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر، وغرامة قدرها 10 ملايين ين وغرامة إضافية قدرها 62.57 مليون ين.

قال القاضي هيروشي كانبارا إن هوشينو ارتكب أفعالًا ”يمكن أن تدمر البنية الأساسية للاستفادة من الأعمال المحمية بحقوق الطبع والنشر وتعيق تطور الثقافة“.

كانت القضية الرئيسية هي ما إذا كان الدخل الإعلاني المكتسب من خلال موقع ”مانغامورا“ الإلكتروني يمكن اعتباره عائدات إجرامية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)