إعادة فتح الاتحاد الأوروبي أمام المسافرين من اليابان

أخبار اليابان

وافقت الحكومات الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على رفع الحظر الذي فرضته الكتلة على السفر غير الضروري من اليابان قبل العطلة الصيفية.

وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على إضافة اليابان إلى القائمة الآمنة للبلدان التي يُسمح لسكانها بالسفر إلى الكتلة وسط جائحة كورونا. تمت إزالة الدولة من القائمة في يناير/ كانون الثاني.

استند القرار إلى وضع فيروس كورونا في اليابان. في الشهر الماضي، خفف الاتحاد الأوروبي من معاييره لإضافة دول إلى القائمة، مثل عدد حالات كورونا

ستقرر كل دولة في الاتحاد الأوروبي ما إذا كانت ستقبل مسافرين من اليابان أم لا. قد تجبرهم بعض البلدان على الخضوع لاختبارات تفاعل البلمرة المتسلسل، أو PCR، أو الحجر الصحي الذاتي.

وافقت دول الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي على قبول جميع المسافرين الذين تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا، بغض النظر عن بلد المغادرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)