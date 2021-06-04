خبراء يدعون إلى تفهم الضغط العصبي الذي تتعرض له أوساكا ناومي بعد انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة

أخبار اليابان

يطالب الخبراء بتفهم موقف نجمة التنس اليابانية أوساكا ناومي بعد انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة، حيث كشفت أنها عانت من نوبات اكتئاب.

لا يزال التحيز فيما يتعلق بقضايا الصحة الذهنيىة قويًا، ومن الصعب بشكل خاص على كبار الرياضيين الذين لديهم رعاة الكشف عن ظروفهم، على حد قولهم.

انسحبت لاعبة التنس المحترفة المصنفة 2 عالميا من بطولة رولان غاروس بعد أن فرض المنظمون غرامة قدرها 15 ألف دولار عليها بعد مقاطعتها لمؤتمر صحفي إلزامي عقب مباراتها بالدور الأول في بطولة هذا العام وهددت بمزيد من العقوبات إذا خالفت مرارا الالتزامات الإعلامية. أعلنت أوساكا قبل البطولة أنها لن تحضر المؤتمرات الصحفية بسبب التأثيرات على صحتها الذهنية.

وقالت ماريكو أوكييو، المسؤولة في جمعية المدربين العقليين في اليابان، التي قدمت الدعم النفسي للعديد من الرياضيين ”حتى العاملون العاديون في الشركات يحتاجون إلى قدر هائل من الشجاعة للكشف عن تحديات صحتهم الذهنية“.

قال ياسوهيرو أوباتا، المسؤول في الاتحاد الوطني لرابطات العائلات المصابة بأمراض ذهنية في اليابان، إن العديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب لا يخبرون من حولهم بحالتهم بسبب التحيزات العميقة الجذور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)