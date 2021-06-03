خبير: أولمبياد طوكيو ستؤثر على وضع تفشي كورونا في اليابان

أخبار اليابان

قال خبير الصحة العامة شيغيرو أومي يوم الخميس إن إقامة أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية سيؤثر بالتأكيد على وضع فيروس كورونا في اليابان.

وقال أومي، الذي يرأس اللجنة الاستشارية الحكومية للتعامل مع فيروس كورونا أمام لجنة برلمانية ”إذا تم عقدها، سيكون لها بالتأكيد تأثير على مستوى الإصابات وحالة النظام الطبي في البلاد“.

وكرر أومي ادعائه بأنه ”ليس من الطبيعي“ إقامة الألعاب الأولمبية والبارالمبية وسط هذا الوباء.

وقال أومي إن الخبراء سيجمعون وجهات النظر قريبًا حول مخاطر العدوى الناجمة عن الفعاليات وسبل معالجتها.

وقال ”مسؤوليتنا هي تقييم مخاطر العدوى وآثار النقص في الأدوية“. ”سنقدم وجهة نظرنا قريبا.“

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)