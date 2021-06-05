اليابان تسجل أدنى مستوى من الزيجات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية

أخبار اليابان

قالت وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية يوم الجمعة إن عدد الأزواج الذين عقدوا قرانهم في اليابان في عام 2020 انخفض بنسبة 73.517 زيجة عن العام السابق ليصل إلى 525490 زيجة، مسجلاً أدنى مستوى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في عام 1945.

وصل عدد الأطفال المولودين في العام إلى 840،832 طفل، مسجلاً مستوى قياسيًا منخفضًا للعام الخامس على التوالي.

بلغ معدل الخصوبة الإجمالي، أو متوسط عدد الأطفال المتوقع أن تلدهم المرأة في حياتها ، 1.34 نقطة، بانخفاض 0.02 نقطة عن العام السابق.

ربما جاء الانخفاض في عدد الزيجات في عام 2020 كرد فعل للارتفاع الأول منذ 7 سنوات في العام السابق، عندما شجع تغيير العصر الإمبراطوري، من هيسي إلى ريوا عند تتويج الإمبراطور ناروهيتو في الأول من مايو/ أيار، الناس على الزواج وفقا لمسؤول في الوزارة.

وقال المسؤول إنه يعتقد أيضًا أن تداعيات وباء فيروس كورونا الجديد تسببت في تأجيل الزيجات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)