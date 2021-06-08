بدء قبول طلبات التطعيم في مكان العمل اليوم في اليابان

أخبار اليابان

قالت الحكومة اليابانية يوم الاثنين إنها ستبدأ في قبول طلبات الحصول على برامج التطعيم ضد فيروس كورونا في الشركات والجامعات اعتبارًا من الثلاثاء.

بعد تقديم الطلبات عبر المواقع الإلكترونية لمكتب رئاسة الوزراء ووزارة الصحة حسب التعليمات، يمكن للمتقدمين بدء التطعيمات اعتبارًا من 21 يونيو/ حزيران.

تخطط الحكومة أولاً لقبول الطلبات المقدمة من الشركات والجامعات القادرة على تطعيم أكثر من 1000 شخص.

وقال كاتسونوبو كاتو كبير أمناء مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي يوم الاثنين ”سنبذل قصارى جهدنا لتقديم لقاحات آمنة وفعالة في أقرب وقت ممكن للمواطنين الذين يرغبون في التلقيح“.

قال ماساكازو توكورا، رئيس اتحاد الأعمال الياباني، المعروف باسم كيدانرين في مؤتمر صحفي منفصل في نفس اليوم أن العديد من الشركات الأعضاء في منظمة الأعمال الرائدة لديها ”حافز كبير“ لتسريع حملة التطعيم في البلاد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)