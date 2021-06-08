الحكومة اليابانية تقدم تقريرا إلى البرلمان بشأن الخلافة الإمبراطورية في يوليو

أخبار اليابان

ذكرت مصادر حكومية اليوم الاثنين أن الحكومة اليابانية تعتزم تقديم تقرير إلى البرلمان اليابانى فى وقت مبكر من يوليو/ تموز حول سبل ضمان خلافة إمبراطورية مستقرة.

في التقرير، ستدرج الحكومة القضايا الرئيسية المتعلقة بالخلافة الإمبراطورية بناءً على جلسات الاستماع مع الخبراء، دون إبداء آرائها بشأنها.

لن يذكر التقرير ما إذا كان ينبغي لليابان قبول الأباطرة أو الأباطرة الإناث من سلالة الأمهات من العائلة الإمبراطورية، أو ما إذا كان ينبغي السماح لأعضاء العائلة الإمبراطورية بتأسيس فروع عائلية بعد الزواج، وفقًا للمصادر.

تأمل الحكومة في تجنب مثل هذه القضايا الخلافية من أن تصبح نقطة خلاف قبل الانتخابات العامة المقبلة لمجلس النواب، المقرر عقدها بحلول الخريف.

تدرس الحكومة أن يقدم رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي التقرير إلى تاداموري أوشيما، رئيس مجلس النواب، وأكيكو سانتو، رئيسة مجلس الشيوخ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)