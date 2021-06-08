بدء التطعيمات الجماعية لرجال الشرطة والإطفاء في طوكيو

أخبار اليابان

أطلقت حكومة مدينة طوكيو يوم الثلاثاء برنامجها الشامل للتطعيم ضد فيروس كورونا لرجال الشرطة والإطفاء في موقع سوق المواد الغذائية بالجملة السابق في تسوكيجي في العاصمة اليابانية.

في مكان التطعيم الجماعي في حي تشوؤ، سيتم تطعيم حوالي 57000 فرد من إدارة شرطة العاصمة وإدارة إطفاء طوكيو أولاً، يليهم أعضاء فرق الإطفاء المحلية ومعلمي الجودو الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا.

من المتوقع أن يتلقى ما يصل إلى 5000 شخص يوميًا التطعيمات في المكان.

سينتقل موقع التطعيم الجماعي إلى حديقة يويوغي في حي شيبويا في يوليو/ تموز، حيث من المقرر استخدام الموقع السابق لسوق تسوكيجي كقاعدة لمركبات النقل خلال أولمبياد طوكيو هذا الصيف.

في طوكيو، تجري البلديات التطعيمات الجماعية والفردية، بينما أقامت الحكومة المركزية مكانًا جماعيًا للتلقيح داخل مبنى حكومي في منطقة أوتيماتشي التجارية في حي تشيودا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)