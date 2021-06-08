الحكومة اليابانية تقترح استخدام اللحوم البديلة لتقليل انبعاثات الغازات الدفينة

أخبار اليابان

اقترحت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء استخدام ”اللحوم البديلة“ كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق مجتمع خال من الكربون.

في تقرير عام 2021 حول البيئة، ودورة المواد السليمة والتنوع البيولوجي، شددت الحكومة على الحاجة إلى إصلاح أنماط الحياة لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

تناول التقرير منتجات اللحوم البديلة، مثل تلك التي تستخدم فول الصويا والمواد النباتية الأخرى، كخيار لأول مرة، مشيرًا إلى أنها تسبب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أقل من اللحوم أثناء عملية التصنيع.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي في أكتوبر الماضي أن اليابان ستسعى لتحقيق صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050.

وقال التقرير إن الغذاء ”قد يسبب تأثيرات بيئية، مثل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء مراحل الإنتاج والمعالجة والتخلص، وتطوير مناطق الغابات لاستخدامها كأراضي زراعية“. يتسبب إنتاج اللحوم بشكل خاص في ارتفاع مستويات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من خلال إنتاج ونقل الأعلاف، وإطلاق الميثان بواسطة الماشية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)