تأمين الطاقم الطبي لألعاب طوكيو بالكامل بحلول نهاية يونيو

أخبار اليابان

قال المدير العام توشيرو موتو، الثلاثاء، إن اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية تتوقع الانتهاء من تأمين جميع الطاقم الطبي اللازمين للألعاب بنهاية يونيو/ حزيران.

وأبلغ موتو مؤتمرا صحفيا أن اللجنة حصلت بالفعل على 90% من 230 طبيبا يعتبر وجودهم يوميا ضروريا بحد أقصى و80 في 80% من 310 من الممرضات.

وقال أيضًا إن أعضاء وسائل الإعلام الذين يصلون من الخارج لتغطية دورة ألعاب طوكيو سيُطلب منهم الإقامة في حوالي 150 فندقًا مخصصًا حيث سيراقبهم الموظفون الذين أوفدتهم اللجنة.

سيخضع أعضاء وسائل الإعلام الأجنبية أيضًا للمراقبة الدقيقة، بما في ذلك عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، لمدة 14 يومًا من وصولهم، وفقًا لموتو.

وسينخفض عدد الفنادق المؤمنة لهم عن المستوى المتوقع سابقًا وهو أكثر من 350 فندقًا. وسيُطلب من أعضاء وسائل الإعلام الأجنبية عدم البقاء في منازل معارفهم أو الأماكن المستأجرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)