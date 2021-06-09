رئيس جمعية طوكيو الطبية: يجب إقامة أولمبياد طوكيو بلا جمهور

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قال رئيس جمعية طوكيو الطبية، هارو أوزاكي، يوم الثلاثاء، إن دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في طوكيو يجب ألا يكون بها متفرجون إذا أقيمت هذا الصيف.

وقال أوزاكي في مؤتمر صحفي: ”الأمر يعتمد على حالة الإصابة (بفيروس كورونا الجديد)، لكن هناك أيضًا خيار لإلغاء الألعاب“.

وقال أوزاكي أيضًا إنه يجب إلغاء المشاهدة العامة المتعلقة بالألعاب.

وحول ما إذا كانت ستقام الألعاب، قال أوزاكي ”سيكون الأمر صعبًا ما لم يتم الاحتفاظ بعدد المصابين بحوالي 100 (يوميًا في طوكيو)“.

وأشار أوزاكي إلى أنه ”ليس من المستحيل“ استمرار المنافسات إذا لم يكن هناك جمهور. واضاف ”من اجل الرياضيين اتمنى ان تقام (المنافسات)“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)