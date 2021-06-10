الحكومة اليابانية تسعى إلى إنهاء التحصين ضد فيروس كورونا بحلول نوفمبر

أخبار اليابان

قال رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي في نقاش برلماني مع زعماء المعارضة يوم الأربعاء إن اليابان تهدف إلى إنهاء التطعيمات ضد فيروس كورونا بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني لجميع المواطنين الذين يأملون في الحصول على التطعيم.

وقال سوغا إن البلاد شهدت تجاوز 40 مليون جرعة لقاح بحلول نهاية هذا الشهر.

حث زعيم الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني يوكيو إيدانو إدارة سوغا على تبني استراتيجية ”صفر كورونا“ بمعايير أكثر صرامة لرفع حالة الطوارئ بسبب جائحة الفيروس التاجي.

وردًا على ذلك قال سوغا ”ورقتنا الرابحة هي التطعيمات“.

المناظرة البرلمانية بين رئيس الوزراء وقادة المعارضة هي الأولى منذ يونيو/ حزيران 2019، قبل تولي سوغا منصبه في سبتمبر/ أيلول الماضي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)