اليابان تسعى إلى سن تشريع يجبر المؤسسات الطبية على قبول مصابي كورونا

أخبار اليابان

تخطط الحكومة اليابانية لاتخاذ إجراءات قانونية على وجه السرعة لإجبار المؤسسات الطبية على قبول مرضى كورونا، وفقًا لمسودة إرشادات السياسة الاقتصادية والمالية الجديدة التي تم عرضها يوم الأربعاء.

تجد الحكومة أنه من الضروري تأمين عدد كافٍ من أسرة المستشفيات من خلال سن القانون، بالنظر إلى حقيقة أن العديد من المستشفيات الخاصة لم تقبل المصابين بفيروس كورونا الجديد عندما كان الوباء يتفشى بشكل كبير.

يشير مشروع المبادئ التوجيهية، الذي تم تقديمه إلى اجتماع اليوم لمجلس السياسة الاقتصادية والمالية، برئاسة رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي، إلى أن الحكومة المركزية ستدرس بسرعة الإجراءات القانونية للسماح لنفسها وللحكومات المحلية بطلب أو أمر المستشفيات بقبول مرضى كورونا.

تخطط الحكومة أيضًا للإسراع بالموافقة على اللقاحات والأدوية من خلال مراجعة نظام الفحص الحالي.

إلى جانب التدابير اللازمة للتعامل الفوري مع أزمة فيروس كورونا، تسعى المسودة إلى تركيز الاستثمارات في المجالات الأربعة لتحقيق مجتمع أخضر، وتعزيز الرقمنة، وإحداث التنشيط الإقليمي ودعم الأطفال وتربية الأطفال، في محاولة لتحقيق النمو الاقتصادي بعد نهاية الجائحة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)