قوات الدفاع الذاتي تقبل الحجوزات لتلقي لقاح كورونا في مراكز التلقيح الجماعي التي تديرها من جميع أنحاء اليابان

أخبار اليابان

تعتزم وزارة الدفاع قبول الحجوزات من جميع أنحاء اليابان للحصول على لقاح كورونا في مواقع التلقيح الجماعي التي تديرها قوات الدفاع الذاتي في طوكيو وأوساكا، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الخطة يوم الخميس.

حاليًا، يمكن للمقيمين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في طوكيو وأوساكا وخمس محافظات أخرى تحديد مواعيد للتطعيمات في المواقع التي تديرها قوات الدفاع الذاتي في العاصمة اليابانية ومدينة أوساكا بغرب اليابان.

يأتي توسيع المناطق المؤهلة لأن العديد من خانات الحجز للفترة حتى 27 يونيو/ حزيران لا تزال شاغرة، وفقًا للمصادر.

سيتم الحفاظ على الحد الأدنى لسن الأشخاص الذين يمكن تطعيمهم في المواقع عند 65 عامًا.

قالت المصادر إن الحجوزات، المقبولة حاليًا عبر الإنترنت فقط، ستصبح متاحة أيضًا عبر الهاتف، حيث يكافح بعض كبار السن لاستخدام الإنترنت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)