اليابان: إعطاء 20 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

أخبار اليابان

أعلنت الحكومة اليابانية يوم الخميس أنه تم إعطاء أكثر من 20 مليون جرعة لقاح كورونا في اليابان.

تتسارع وتيرة التطعيمات، حيث أكمل أكثر من 10 ملايين مواطن يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكثر جرعتهم الأولى.

وفقا لمكتب رئيس الوزراء ، تم إعطاء 20383612 جرعة لقاح حتى يوم الأربعاء، مع تطعيم حوالي 8.82 مليون عامل طبي و 11.56 مليون مسن.

تلقى حوالي 5.09 مليون عامل طبي جرعتهم الأولى، متجاوزة تقدير الحكومة بحوالي 4.8 مليون. يُعتقد أن الجولة الأولى من التطعيمات للمهنيين الطبيين قد انتهت في الغالب.

وفي الوقت نفسه، تم إعطاء جرعة ثانية لنحو 3.72 مليون عامل طبي و 1.43 مليون مسن.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)