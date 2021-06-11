تقرير حكومي: أكثر من 30% من كبار السن في اليابان ليس لديهم أصدقاء مقربون

أخبار اليابان

أظهر مسح حكومي يوم الجمعة أنه من بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر في اليابان، يعتقد 31.3٪ أنه ليس لديهم أصدقاء مقربين بخلاف أفراد أسرهم.

ارتفعت النسبة التي أشار إليها الاستطلاع في تقرير عام 2021 حول المجتمع المسن، والذي تم تبنيه في اجتماع لمجلس الوزراء في نفس اليوم، بنسبة 5.4 نقطة مئوية عن المسح السابق في عام 2015.

من الواضح أن هذه الزيادة تُعزى إلى النمو في عدد الأسر المكونة من شخص واحد من الذكور، وفقًا للتقرير. تخطط الحكومة لتعزيز التدابير لتشجيع كبار السن على المشاركة في الأنشطة الاجتماعية ومنعهم من العزلة عن المجتمعات المحلية.

تم إجراء الاستطلاع البريدي بين ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي ويناير/ كانون الثاني من هذا العام، وشمل 2500 شخص. تم إعطاء إجابات صحيحة من قبل 1،367 شخصًا، أو 54.7% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع.

أجرت الحكومة دراسات استقصائية مماثلة في الولايات المتحدة وألمانيا والسويد.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)