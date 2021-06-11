تقرير حكومي: زيادة معاناة المرأة اليابانية بسبب جائحة كورونا

أخبار اليابان

قال تقريرحكومي بشأن المساواة بين الجنسين، الجمعة، إن النساء في اليابان تضررن بشدة من تداعيات وباء فيروس كورونا الجديد.

جاء في التقرير الذي تم تبنيه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن انتشار الفيروس كلف النساء وظائف أكثر من الرجال، مما أدى إلى تدهور ظروف عمل النساء، وهو مصطلح أطلق ”هي“ و ”الركود“.

انخفض عدد الأشخاص الذين يشغلون وظائف لكل من الرجال والنساء في البلاد في أبريل/ نيسان من العام الماضي عندما أعلنت الحكومة حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا لأول مرة.

لكن النساء عانين من انتكاسة أكبر، حيث انخفض عدد الأشخاص الذين لديهم وظائف بمقدار 700 ألف للنساء مقابل 390 ألفًا للرجال من الشهر السابق.

وانخفض عدد العاملات غير النظاميات لمدة 13 شهرا متتالية منذ مارس/ آذار العام الماضي.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)