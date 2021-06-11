32 جامعة يابانية تتقدم بطلبات لتلقيح الطلاب ضد كورونا

أخبار اليابان

قال وزير التعليم الياباني كويتشي هاغيودا يوم الجمعة إن 32 جامعة في اليابان تقدمت بتقديم لتلقيح طلابها ضد فيروس كورونا.

تم تقديم الطلبات في إطار برنامج الحكومة لإعطاء التطعيمات ضد فيروس كورونا الجديد في الشركات والجامعات.

وقال هغيودا في مؤتمر صحفي إن الـ 32 جامعة هي من بين 97 مؤسسة للتعليم العالي اتصلت بوزارة التعليم للاستفسار عن برنامج التطعيم.

قال هاغيودا إنه يفكر في منح الموافقة للمتقدمين بشرط ألا يقدموا جرعات للموظفين والطلاب فحسب، بل أيضًا للسكان المحليين.

وبدأت الحكومة في قبول الطلبات للبرنامج يوم الثلاثاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)