خطوط كل اليابان الجوية تبدأ التطعيم ضد كورونا في مكان العمل

أخبار اليابان

بدأت شركة خطوط كل اليابان يوم الأحد بتلقيح طياري الرحلات الدولية وطواقم المقصورة ضد فيروس كورونا الجديد، إيذانا ببدء عمليات التطعيم في مكان العمل في اليابان.

ستبدأ التطعيمات التي وافقت عليها الحكومة في أماكن العمل والجامعات على قدم وساق في 21 يونيو/ حزيران، في أعقاب البرنامج الجاري لتلقيح كبار السن، حيث تحاول اليابان، التي تتخلف عن الولايات المتحدة وأوروبا في التطعيمات، تعويض التأخير في حملة تطعيم المواطنين.

يوم الأحد، تلقى 50 من العاملين في خطوط كل اليابان جرعات لقاح كورونا في غرفة اجتماعات بالقرب من عيادتها في مطار طوكيو الدولي في هانيدا.

وقالت ميشيكو تيرادا، وهي مضيفة جوية تبلغ من العمر 49 عامًا، بعد تلقيحها ”يمكنني الآن أن أصعد على متن الطائرة بشعور من الأمن“. ”نريد أن يستخدم الركاب رحلاتنا بأمان“.

ستقوم شركة الطيران بتلقيح حوالي 10000 موظف على يعملون في الرحلات الدولية على أساس الأولوية. وبعد ذلك سوف يوسع نطاق البرنامج ليشمل الموظفين العاملين على الأرض في الرحلات الجوية الدولية.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)