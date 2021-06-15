قوات الدفاع الذاتى اليابانية وأفراد الشرطة سيكونون مؤهلين للتطعيمات الجماعية

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تخطط وزارة الدفاع اليابانية لتطعيم الموظفين العموميين لإدارة الأزمات، بما في ذلك قوات الدفاع الذاتي وأفراد الشرطة، في موقع التلقيح الجماعي للتحصين ضد فيروس كورونا الذي تديره قوات الدفاع الذاتي في طوكيو في وقت مبكر يوم الاثنين.

قررت الوزارة هذه الخطوة لأن العديد من خانات الحجز لكبار السن في الموقع لا تزال متاحة بين الاثنين و 27 يونيو/ حزيران. ومن بين أولئك الذين أصبحوا مؤهلين حديثًا أعضاء من خفر السواحل اليابانية ورجال الإطفاء.

ستنظر الوزارة في تلقي أعضاء قوات الدفاع الذاتي وآخرين لقاحات كورونا في موقع تطعيم جماعي مماثل في مدينة أوساكا الغربية يوم الخميس وما بعده. خانات التطعيم في موقع أوساكا ممتلئة حتى يوم الأربعاء.

تم توسيع نطاق الأشخاص المؤهلين للتلقيح في أماكن طوكيو وأوساكا بين الاثنين و 27 يونيو/ حزيران ليشمل أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر في جميع أنحاء البلاد من أولئك الموجودين في العاصمة اليابانية، أوساكا وخمس محافظات مجاورة.

ستنظر الوزارة في إجراء التطعيمات للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 65 عامًا المتوفرة في الأماكن بناءً على حالة توزيع قسائم اللقاح من قبل البلديات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)