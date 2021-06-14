وسائل إعلام: إلغاء جلسة محادثات كان من المقرر عقدها بين اليابان وكوريا الجنوبية

أخبار اليابان

أفادت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية اليوم الاثنين أن اليابان ألغت من جانب واحد المحادثات بين رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي ورئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن كان من المقرر عقدها على هامش قمة مجموعة السبعة في بريطانيا.

توصلت طوكيو وسيئول إلى اتفاق مبدئي لعقد اجتماع غير رسمي بين سوغا ومون في مكان انعقاد قمة G-7 في منتجع ساحلي في كورنوال، جنوب غرب إنجلترا، لكن الجانب الياباني ألغى الخطة بسبب التدريبات المقررة التي سيقوم بها الجيش الكوري الجنوبي بالقرب من بحر اليابان بجوار جزز متنازع عليها تطلق عليها اليابان تاكيشيما وتسمى دوكدو في كوريا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، وفقًا للتقرير.

تسيطر كوريا الجنوبية فعليًا على الجزر وتطالب بها اليابان.

على الرغم من أن سوغا ومون تبادلا التحيات يوم السبت في مكان قمة مجموعة السبع للمرة الأولى شخصيًا، لم تجر أي محادثات بين الزعيمين.

وصرح مسؤول بوزارة الخارجية الكورية الجنوبية لوكالة يونهاب بأنه ”منذ البداية، توقع جانبنا بعقل منفتح أن تستجيب اليابان“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)