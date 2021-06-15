اليابان تستهدف جذب 60 مليون سائح في 2030

أخبار اليابان

أظهر التقرير الحكومي لعام 2021 عن السياحة، يوم الثلاثاء، أن الحكومة اليابانية حافظت على هدفها المتمثل في زيادة عدد الزوار من الخارج إلى 60 مليونًا في عام 2030.

في التقرير، الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، قالت الحكومة إنها ستبدأ في تشجيع الرحلات في مجموعات صغيرة اعتبارًا من هذه السنة المالية من أجل إعادة الزوار الأجانب تدريجياً بعد أن انخفضوا بشكل حاد بسبب انتشار فيروس كورونا الجديد.

في عام 2020، انخفض عدد الزوار إلى اليابان بنسبة 87.1% عن العام السابق إلى 4.12 مليون زائر، وفشلت الحكومة في الوصول إلى الهدف البالغ 40 مليونًا المحدد لهذا العام.

وأكدت الحكومة في التقرير أنها ستجهز بيئة سفر آمنة ومأمونة للزوار الأجانب والمناطق المحلية التي ترحب بهؤلاء الأشخاص.

وانخفض عدد اليابانيين الذين ذهبوا في رحلات محلية العام الماضي بنسبة 50٪ إلى حوالي 293.41 مليون سائح. في الفترة من يوليو/ تموز إلى ديسمبر/ كانون الأول، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين قاموا برحلة داخل محافظاتهم المقيمة في البلاد بنسبة 7.0 نقاط مئوية وارتفعت النسبة المئوية لأولئك الذين قاموا برحلة لمدة يومين إلى 12.4 نقطة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)