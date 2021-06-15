التطعيم ضد كورونا.. الحكومة اليابانية ترسل إشعارات التلقيح للمقيمين الأجانب

أخبار اليابان

قالت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء إنها ستضمن إرسال إشعارات التطعيم ضد فيروس كورونا دون إخفاق إلى الرعايا الأجانب الذين يعيشون في البلاد والترويج لخدمات الاستشارات متعددة اللغات لفيروس كورونا عبر الهاتف.

تم توضيح الإجراءات في السياسة الشاملة للحكومة لقبول العمال الأجانب، والتي تم تعديلها يوم الثلاثاء.

قالت السياسة المنقحة أنه سيتم تنفيذ إجراءات تفضيلية جديدة للشركات التي توفر مساحة معيشية مع وضع الخصوصية في الاعتبار مع تدابير الوقاية من العدوى للمتدربين التقنيين الأجانب الذين يتم قبولهم.

ستبذل الحكومة أيضًا جهدًا لمعرفة مكان وجود المقيمين الأجانب الذين لا يعيشون بالفعل في عناوينهم المسجلة.

تم وضع السياسة الشاملة لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2018 وتتم مراجعتها كل عام.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)