امرأة يابانية تفوز بجائزة غولدمان البيئية لعام 2021

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تم اختيار الناشطة البيئية اليابانية كيميكو هيراتا كأحد الحاصلين على جائزة غولدمان البيئية لعام 2021 لترويجها لحملة ضد بناء محطات طاقة تعمل بالفحم.

أصبحت هيراتا، البالغة من العمر 50 عامًا، ثالث فائزة يابانية بالجائزة، والتي تكرم النشطاء البيئيين على مستوى القاعدة الشعبية، وغالبًا ما يشار إليها باسم ”جائزة نوبل للبيئة“، وأول امرأة تحصل على الجائزة من اليابان.

أعلنت مؤسسة غولدمان البيئية ومقرها سان فرانسيسكو أسماء الفائزين يوم الثلاثاء. تم تكريم هيراتا، المديرة الدولية لمنظمة Kiko Network غير الربحية، لنجاحها في تقليل كمية كبيرة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون نتيجة لحملتها.

وقال هيراتا إن الاعتراف ”وحده سيكون لا يقدر بثمن بالنسبة لنا في أنشطتنا المستقبلية“. ”من أجل تحقيق التخلص التدريجي من الفحم وإزالة الكربون، من الضروري اتخاذ إجراءات كبيرة وطموحة ، وستكون جهودنا من هذه النقطة أكثر أهمية“.

هيراتا هي أول شخصية يابانية على الجائزة منذ هيروفومي يامشيتا، الذي حصل على الجائزة في عام 1998 لمعارضته مشروع استصلاح خليج إيشايا في محافظة ناغاساكي، جنوب غرب اليابان، وبذل جهوده في حماية البيئة الطبيعية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)