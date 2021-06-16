مواقع التطعيم الكبيرة التي تديرها وزارة الدفاع اليابانية تبدأ بقبول من تقل أعمارهم عن 65 عاما

أخبار اليابان

بدأت أماكن التطعيم الجديدة ضد فيروس كورونا التي تديرها قوات الدفاع الذاتي اليابانية في طوكيو وأوساكا، الأربعاء، قبول مواعيد التطعيم من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 حتى 64 عامًا، بالإضافة إلى حجوزات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

ووفقًا لوزارة الدفاع، فإن التحفظات بموجب معايير الأهلية الموسعة كانت على فترات التلقيح بين الخميس و 27 يونيو/ حزيران.

تم ملء حوالي 52% من جميع الخانات المتاحة في المكانين اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء (1 صباحًا بتوقيت غرينتش)، ارتفاعًا من حوالي 34 بالمائة اعتبارًا من الساعة 5 مساءً. يوم الثلاثاء.

بدأت الوزارة في قبول الحجوزات من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر بتذاكر التطعيم في جميع أنحاء البلاد على الإنترنت في منتصف ليل الثلاثاء ، بالإضافة إلى الحجوزات عبر الهاتف في الساعة 7 صباحًا يوم الأربعاء.

نتيجة لذلك، تم ملء 85631 من إجمالي الفرص المتاحة البالغ عددها 165000 اعتبارًا من الساعة 10 صباحًا يوم الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)