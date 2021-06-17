اليابان تنتهي من تحصين كبار السن ضد كورونا الشهر القادم

أخبار اليابان

قالت مصادر مطلعة، الأربعاء، إن اليابان من المتوقع أن تكمل تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا الجديد بحلول نهاية يوليو/ تموز.

قالت المصادر التي راجعت دراسة استقصائية حكومية حول هذه المسألة، إن جميع البلديات البالغ عددها 1741 بلدية في البلاد تتوقع استكمال تلقيح السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر بحلول نهاية الشهر المقبل.

بدأت البلاد في تلقيح المسنين في أبريل/ نيسان. وتعهد رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي بإكمال العملية بنهاية يوليو/ تموز.

وتوقعت نحو 1000 بلدية في البداية استكمال التطعيمات بنهاية يوليو/ تموز.

بعد أن عززت الحكومة دعمها للبلديات، ارتفع الرقم إلى 1718، أو 98.7% من الإجمالي بحلول 2 يونيو/ حزيران.

(النص الأًصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)