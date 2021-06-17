الأحزاب اليابانية تستعد للانتخابات البرلمانية

أخبار اليابان

تستعد الأحزاب اليابانية الحاكمة والمعارضة للانتخابات المقبلة، حيث اختتمت الدورة العادية لهذا العام للبرلمان الياباني يوم الأربعاء.

بعد انتهاء الدورة التي استمرت 150 يومًا، ستظل جائحة كورونا قضية مهيمنة في السياسة. رفض الائتلاف الحاكم مطلب المعارضة بتمديد الدورة العادية لضمان استجابة سلسة للوباء.

يبذل رئيس الوزراء سوغا يوشيهيدي قصارى جهده في مكافحة الفيروس، قبل انتخابات مجلس العاصمة طوكيو في 4 يوليو/ تموز والانتخابات التالية لمجلس النواب الياباني التي من المتوقع أن تتم في وقت مبكر في سبتمبر/ أيلول.

تعمل إدارة سوغا على تسريع العمل لإنهاء تطعيمات كورونا في البلاد بحلول أكتوبر/ تشرين الأول - نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال سوغا للصحفيين يوم الأربعاء ”سنعمل على منع العدوى من خلال تنفيذ إجراءات على أساس كل منطقة على حدة وتعزيز التطعيمات“.

يُعتقد أن سوغا يخطط لحل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة بعد إجراء دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بطوكيو في الفترة من 23 يوليو/ تموز إلى 5 سبتمبر/ أيلول. ومن المقرر أن تنتهي فترة ولايته الحالية كرئيس للحزب الليبرالي الديمقراطي في نهاية سبتمبر/ أيلول.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)