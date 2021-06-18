3 أشهر فقط تحدد مستقبل رئيس الوزراء الياباني

أخبار اليابان

يُنظر إلى الأشهر الثلاثة المقبلة على أنها تصنع أو تهدم إدارة رئيس الوزراء الياباني سوغا يوشيهيدي، الذي يراهن على النجاح في الألعاب الأولمبية والبارالمبية والتطعيمات لتغيير معدلات قبوله السيئة لدى الشعب الياباني.

ومن المتوقع أن يحل سوغا مجلس النواب، في سبتمبر/ أيلول لإجراء انتخابات عامة، مما يمنحه حتى ذلك الحين بعض الوقت للتغلب على القضايا التي تعصف بالحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

التحدي الأول الذي سيواجهه خلال الثلاثة أشهر هو انتخابات مجلس العاصمة طوكيو، المقرر إجراؤها في 4 يوليو/ تموز، وهو ما يمثل تحد لا يمكن أن يخسره، حيث فاز الحزب الليبرالي الديمقراطي بـ 23 مقعدًا في الانتخابات السابقة في 2017.

هناك سابقة لنتيجة انتخابات مجلس طوكيو تؤثر على السياسة الوطنية. بعد أن تعرض الحزب الليرالي الديمقراطي لهزيمة كبيرة في انتخابات طوكيو في يوليو/ تموز 2009 ، أطيح بالحزب من السلطة في انتخابات مجلس النواب في الشهر التالي.

بالنسبة لسوغا، الذي شغل منصب نائب رئيس لجنة استراتيجية الانتخابات بالحزب في عام 2009، فإن تجنب الخسارة في سباق طوكيو أمر لا بد منه.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)