أخبار اليابان

بدأت مراكز التطعيم الجماعي ضد فيروس كورونا التي تديرها قوات الدفاع الذاتي اليابانية في طوكيو ومدينة أوساكا بغرب اليابان يوم الخميس بتلقيح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 64 عامًا بالإضافة إلى أولئك الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق

خفضت وزارة الدفاع سن الأشخاص المؤهلين للتطعيم في الأماكن التي تديرها قوات سوريا الديمقراطية في محاولة لملء المواعيد الشاغرة.

وبحسب الوزارة، فإن خانات التطعيم في المركزين ممتلئة من الخميس إلى الأحد. ولكن من يوم الاثنين حتى 27 يونيو/ حزيران، ظل حوالي 26000 مكان في مركز طوكيو وحوالي 23000 مكان في مركز أوساكا بدون حجز حتى الساعة 8 مساءً الأربعاء (11 صباحًا بتوقيت غرينتش).

يمكن للأشخاص الذين يحملون تذاكر التطعيم الصادرة عن الحكومات البلدية تلقي جرعاتهم الأولى.

تحث الوزارة الشباب على الحجز بشكل سريع، لأن العديد من كبار السن سيحصلون على الجرعة الثانية في المراكز من 28 يونيو/ حزيران.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)