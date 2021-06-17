اليابان تصدر جواز سفر كورونا الشهر القادم

أخبار اليابان

قال كبير أمناء مجلس الوزراء كاتسونوبو كاتو يوم الخميس إن الحكومة اليابانية ستجري الاستعدادات حتى يمكن إصدار جوازات سفر كورونا في منتصف يوليو/ تموز أو أواخره.

سيتم إصدار جوازات سفر كورونا استجابةً لتدابير مراقبة الحدود في البلدان الأخرى التي تتطلب شهادات رسمية تُظهر تاريخ التلقيح ضد كورونا.

وأوضح كاتو في مؤتمر صحفي أن جوازات السفر ستصدر عن البلديات التي تدير تاريخ تطعيم مواطنيها.

تخطط الحكومة للحصول على نوع اللقاح المستخدم في الحقن وتاريخ التطعيم مكتوبًا على الشهادة.

قال كاتو إن اليابان ستصدر جوازات سفر للقاحات في شكل وثيقة مكتوبة في الوقت الحالي، لكنها ستنظر في تقديم شهادات رقمية في المستقبل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)