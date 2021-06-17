اليابان تخطط للسماح لما يصل إلى 10 آلاف متفرج بحضور منافسات أولمبياد طوكيو

أخبار اليابان

تعتزم الحكومة اليابانية تحديد الحد الأقصى لعدد المتفرجين المحليين في أولمبياد طوكيو والألعاب البارالمبية عند 10 آلاف متفرج، حسبما ذكرت عدة مصادر يوم الخميس.

ستعقد الحكومة المركزية واللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو واللجنة الأولمبية الدولية وآخرون قريبا اجتماعا خماسيا للتوصل إلى قرار رسمي بشأن هذه القضية.

تخطط الحكومة لرفع حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في طوكيو يوم الأحد كما هو مخطط لها، وبدلاً من ذلك، تضع العاصمة في إجراءات صارمة.

وتدرس الحكومة إنهاء حالة الطوارئ والاستعاضة عنها بإجراءات صارمة تتضمن خطوات مركزة لاحتواء الفيروس. وسوف يتم تطبيقها في سبع من المحافظات العشر، من بينها طوكيو وأوساكا، حتى 11 يوليو/تموز.

إذا قامت الحكومة بإلغاء الإجراءات الصارمة في طوكيو قبل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة بسبب الوباء في 23 يوليو/ تموز، فمن المتوقع أن تسمح الحكومة لما يصل إلى 10 آلاف متفرج محلي في أولمبياد طوكيو.

وقال مسؤول حكومي ياباني كبير: ”في ظل وضع العدوى الحالي، سنكون قادرين على الترحيب بالمتفرجين“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)