الحكم بالسجن 3 سنوات على وزير العدل الياباني السابق بسبب فضيحة شراء أصوات انتخابية لزوجته

أخبار اليابان

حكمت محكمة طوكيو الجزئية يوم الجمعة على وزير العدل الياباني السابق كاتسويوكي كاواي بالسجن 3 سنوات بسبب فضيحة شراء أصوات انتخابية.

كما أمرت المحكمة الوزير السابق البالغ من العمر 58 عاما بدفع 1.3 مليون ين كغرامة.

صدر الحكم من قبل رئيس المحكمة القاضي ياسواكي تاكاهاشي. وطالب الادعاء بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة قدرها 1.5 مليون ين.

طلب الدفاع حكمًا مع وقف التنفيذ.

ووفقًا للائحة الاتهام، أعطى كاواي حوالي 29 مليون ين إجمالاً لـ 100 شخص، بمن فيهم سياسيون وأنصار محليون في محافظة هيروشيما، غربي اليابان، في مارس/ آذار -أغسطس/ آب 2019، بالتآمر مع زوجته أنري، 47 عامًا، لشراء أصوات لها في انتخابات يوليو/ تموز 2019 لمجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالبرلمان الياباني، في انتهاك لقانون انتخابات المناصب العامة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)