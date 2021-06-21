اليابان تحصن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا ضد كورونا خلال العطلة الصيفية

أخبار اليابان

قال وزير الإصلاح التنظيمي كونو تارو، الأحد، إن اليابان ستقوم بتلقيح تلاميذ المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا ضد فيروس كورونا خلال العطلة الصيفية.

قال كونو في برنامج تلفزيوني إن الحكومة تأمل في التأكد من إجراء التطعيمات للفئة العمرية خلال العطلة الصيفية حتى يتمكن الأطفال من العودة إلى المدرسة دون قلق بشأن الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أن وزارة التعليم ستصدر المبادئ التوجيهية ذات الصلة في المستقبل القريب.

في الشهر الماضي، خفضت وزارة الصحة الحد الأدنى لسن لقاح كورونا التابع لشركة صناعة الأدوية الأمريكية فايزر إلى 12 من 16.

وقال كونو ”من المعروف الآن أن العمر يسبب اختلافًا طفيفًا في فعالية اللقاح أو سلامته“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)