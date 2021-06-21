اليابان تبدأ حملة التحصين ضد كوورنا في مكان العمل على نطاق واسع

أخبار اليابان

بدأت عمليات التحصين ضد فيروس كورونا في أماكن العمل على نطاق واسع في اليابان يوم الاثنين، على أمل أن تسرع عملية حملة التحصين البلاد، والتي كانت متخلفة عن الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

حتى الساعة 5 مساءً يوم الجمعة (8 صباحًا بتوقيت غرينتش)، قدمت الشركات والجامعات وغيرها طلبات لإعطاء التطعيمات ضد فيروس كورونا الجديد من خلال برنامج التطعيم في مكان العمل لما مجموعه 13.73 مليون شخص في 3479 مكانًا، وفقًا للحكومة.

يستخدم برنامج التطعيم في مكان العمل اللقاح الذي طورته شركة التكنولوجيا الحيوية الأمريكية مودرنا. يتعين على الشركات والجامعات المشاركة في تأمين الأماكن اللازمة والعاملين الطبيين للقيام بعملية التلفيح بأنفسهم.

من بين الشركات الكبيرة ، بدأت شركة خطوط كل اليابان، والخطوط الجوية اليابانية في تطعيم موظفيها في وقت سابق من هذا الشهر، لتأخذ زمام المبادرة في جهود التطعيم في مكان العمل في اليابان.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)